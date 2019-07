Iza e Ícaro Silva cantam clássico de O Rei Leão em novo teaser

A estreia da versão live-action de "O Rei Leão" está cada vez mais perto - acontecerá dia 18 de julho. E a Disney Brasil deixou todo mundo ainda mais ansioso ao postar um teaser da versão dublada do filme, com Iza (dona da voz de Nala no Brasil) e Ícaro Silva (Simba) cantando um trecho de uma clássica música da trama.

No vídeo, a dupla interpreta "Nesta Noite o Amor Chegou", a versão, em português, do clássico “Can You Feel The Love Tonight”. A dublagem original conta com as vozes de Beyoncé e Donald Glover.

A canção aparece ao fundo do teaser, que traz Mufasa dando alguns conselhos ao filho enquanto outras cenas são intercaladas.

"Eu tinha a fita VHS de #OReiLeão. Ela era verde. E agora eu sou a Nala??!!! Socorro!! Não tô acreditando nisso", comemorou Iza, ao repostar o vídeo em seu Instagram.