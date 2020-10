Iza e Léo Santana estão entre os 100 negros mais influentes do mundo em 2020

Iza e Léo Santana

(Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor baiano Léo Santana e a cantora carioca Iza estão entre as 100 personalidades Afrodescendentes Mais Influentes do Mundo em 2020. A lista foi oficialmente revelada na Cerimônia de Reconhecimento e Premiação do MIPAD (Most Influential People of African Descent), realizada nesta segunda-feira (5), após a abertura da 74ª Assembléia Geral da ONU.

A premiação, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), engloba todas as áreas de atuação, como arte e cultura, além dos empreendimentos de negros ou não que sejam voltados para o público afro. Os cantores ganharam destaque na categoria Mídia e Cultura.