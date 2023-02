Iza estreia no Carnaval de Salvador em trio de Carlinhos Brown

Iza fez sua estreia no Carnaval de Salvador neste ano. E seu padrinho, que lhe recebeu de braços abertos para dividir o trio, foi o cantor Carlinhos Brown. Pouco antes do trio sair do Farol da Barra, Brown desceu do trio, conversou com alguns fãs e até aproveitou para dar o tradicional banho de pipoca no público.

Nos bastidores, a carioca já estava dando uma pala da sua 'versão baiana' de Dona de Mim, como a própria Iza anunciou para o público. A canção é de 2018 e abre o álbum lançado com o mesmo nome.

E a saída do Farol não podia ser diferente. Para quem está estreando no Carnaval de Salvador, nada melhor do que agradecer o Axé! A canção 'Muito Obrigado Axé', de Brown, foi cantada pelo baiano e pela carioca em cima do trio.

Baiana System light? Na companhia de Iza, o cantor Russo Passapusso puxou Capim Guiné na subida do morro do Cristo e a galera acompanhou. Mesmo que num ritmo 'mais tranquilo' do que se viu no furdunço no último domingo. Na sequência, Russo emendou outros sucessos, como Lucro e Playsom.

Além de Iza e Passapusso, o trio ainda conta com a participação da cantora Márcia Short.



