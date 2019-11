Iza lança clipe de Evapora com Ciara e Major Lazer

A cantora Iza lançou nesta quinta-feira (8) o clipe Evapora, com Major Lazer e Ciara. Gravado no Vasquez Rocks Natural Park, perto de Los Angeles, o curta cria um universo lúdico no qual Major Lazer encontra Iza e Ciara em um mundo paralelo, no meio de uma natureza desértica e ao mesmo tempo paradisíaca.



“‘Evapora’ é uma música quente, que traz calor, suor e nos envolve”, conta o diretor Felipe Sassi. “O clipe acompanha essa atmosfera, com muita coreografia e muita beleza. Iza e Ciara encantam em cenários como uma piscina natural e em uma sauna de vidro no deserto de fogo”, completa o diretor, reforçando que Iza sempre participou do processo criativo. “Lembro dela me mostrar a música em casa e imediatamente começamos a pirar nas ideias”, conta.

(Foto: Divulgação)

“Essa música praticamente pediu para nascer porque ela chegou até mim de forma inusitada, quando eu estava na República Dominicana, na minha lua de mel. Eu já trocava mensagem com o Diplo, mas a gente não tinha se encontrado. Coincidentemente, estávamos no mesmo hotel e fomos junto com ele para um show”, conta Iza. “Decidimos que faríamos uma música juntos de qualquer jeito. Passados dois meses, no Carnaval, a Ciara veio pro Brasil e acabamos nos encontrando de surpresa e deu para mostrar para ela a música. Foi tudo muito natural e acabou acontecendo”, completa.

IZA se diz muito fã da Ciara há tempos e reforça a importância que a cantora americana tem, principalmente para ela. “Ela representa demais as meninas negras e é uma grande referência de mulheres negras bem sucedidas e que inspiram outras mulheres”, conta. “Eu me senti muito honrada em estar ao lado de um ícone da música e da dança. Ela tem uma alma brasileira”, completa.

Ciara também falou sobre o momento em que conheceu Iza e a alegria de cantar em português. “Ano passado estive com meu marido no Brasil para alguns eventos da NFL e conheci a IZA. Ela que trouxe a ideia de uma colaboração entre nós e compartilhou comigo algumas de suas canções. Rapidamente nos conectamos pelo nosso amor à música. Entre as canções havia uma que Diplo tinha produzido e imediatamente eu soube que seria um hit”, comemora.

A cantora americana também celebra o fato de poder cantar em português pela primeira vez na faixa. "Foi muito especial. Eu vivo por momentos como esse, é o que impulsiona minha carreira como artista, por isso estou empolgada para o mundo ouvir essa canção”, completa Ciara dizendo que é apaixonada pelo Brasil, pela cultura e pela música.

(Foto: Rodolfo Magalhães)