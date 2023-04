Iza posta fotos na piscina com novo namorado e fãs reagem

A cantora Iza, 32 anos, presenteou os fãs com cliques de momentos íntimos nesta segunda-feira (3). Nas imagens, a cantora aparece ao lado do jogador de futebol Yuri Lima, de 28, à beira da piscina. Os cliques incluem ainda até uma 'mão boba' do amado.

"Boa semana, meus talismãs ❤️", escreveu ela na legenda. "Vou te falar, eu te amo cada vez mais", comentou Yuri se declarando para a namorada. "A sortuda sou eu. Te amo pra caralh* amor", respondeu a musa.

Os fãs não deixaram por menos e também comentaram as fotos do casal. "A mão do homem nem cabe porque ela é grandona, poderosona! Viva as popozudas amadas", disse um fã. "Namore alguém que olhe para você como o boy da IZA olha para ela", disse outro.

Amigos famosos também comentaram. "Que lindos", escreveu Larissa Manoela. "Lindeza", disse Giovanna Ewbank. "Que casal bonito. Não há quem diga o contrário", comentou Dan Stulbach.

Romance

O jogador assumiu em janeiro que estava vivendo um romance com a cantora. O relacionamento veio à tona depois que ele postou uma foto no espelho ao lado da amada.

Em fevereiro, a cantora surpreendeu ao aparecer na arquibancada do estádio José Maria de Campos Maia para prestigiar um jogo do atleta pelo Mirassol contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista.

Iza assumiu o namoro com Yuri dois meses após anunciar a separação do produtor Sérgio Santos, com quem se relacionou por seis anos, quatro deles casados.