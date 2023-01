Iza toma banho de mar nua para dar boas-vindas ao novo ano: “Oi, 2023”

A cantora Iza fez o show da virada no Rio e logo na manha do primeiro dia do ano resolveu entrar no mar da mesma forma como veio ao mundo. Os cliques belíssimos em que aparece nua nas águas de Iemanjá foram publicados no Instagram da cantora. Famosos como Grazi Massafera, Pocah e Luana Piovani elogiaram a publicação eu tem como legenda a singela saudação: "Oi 2023".

IZA se separou do marido, Sérgio Santos, em meados de outubro de 2022, após quatro anos de casados e seis anos de romance. Porém, engana-se quem achou que a vida da artista ficaria parada perante o fim do relacionamento,

Logo após o anúncio da separação, um áudio vazado para o colunista Leo Dias, chegou a revelar um desabafo de Iza sobre o assunto:

“Bem eu não estou. É a primeira vez que eu vivo um casamento e, terminar esse na frente de todo mundo realmente é uma coisa que eu nunca experimentei. Somos muito discretos em relação a nossa vida, então, só anunciamos a separação justamente porque é uma história muito importante para a gente”, disse ela. "E também para definir a narrativa disso para que as pessoas não saíssem por aí falando de uma coisa que foi tão sagrada e importante para a gente. Mas fácil, não está sendo”, finalizou.

Em entrevista a Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, do Quem Pode, Pod, ela disse que não tinha muito o que falar sobre o fim do casamento. Contou que Sérgio é um homem incrível, e que, por envolver outras pessoas, ela prefere não comentar sobre o assunto:

“Eu não tenho muito o que falar sobre principalmente em respeito ao Sérgio que é um homem incrível, que eu admiro muito e é por isso que eu tento não falar muito sobre isso, porque não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de outras pessoas”.

No mesmo podcast, Iza assumiu ser demissexual:

“A masturbação é uma coisa muito libertadora, de quanto mais você se conhece. Transei com pouquíssimas pessoas. Acho que sou demissexual, porque demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso. Preciso admirar muito para falar: ‘Quero te dar’”.

Novo namorado?

Conversas de bastidores dão conta que cantora engatou um affair com o bailarino Wallace Costa, que está em sua equipe há pelo menos cinco anos. DMas, como Iza é discretíssima sobre sua vida pessoal, não falou publicamente sobre a atual fase.

A especulação sobre o envolvimento do novo casal já corria entre a equipe de dança da artista e também entre os fãs. Não são poucos os comentários em fotos que Wallace posta dele e da cantora sugerindo um romance entre eles. A um deles, feito por uma amiga que torce pelo casal, o bailarino chegou a responder: "Não explana".

Conheça o novo namorado de Iza:

O tititi começou quando Iza o escolheu para participar do curta-metragem que lançou o seu último trabalho, Três. Wallace vive o par romântico da cantora em cena. O curta foi lançado no início de setembro. A separação de Iza e do produtor Sergio Santos foi anunciada no início de outubro.

Wallace dança desde os 11 anos. Aprendeu em casa os passos de Michael Jackson assistindo a clipes na companhia da irmã mais velha, na Freguesia, em Jacarepaguá, bairro da Zona oeste do Rio. Aos 13, entrou para uma companhia de dança de rua. Nascido e criado no Rio de Janeiro, antes de Iza, Wallace foi do corpo de balé de MC Koringa e Latino.