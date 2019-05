Iza vai substituir Carlinhos Brown no The Voice

Em alta na Globo, a cantora Iza dá mais uma passo grande na carreira e na emissora. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a cantora carioca é a novidade da escalação do The Voice Brasil.

Ela chega para substituir Carlinhos Brown, que estava na atração desde a estreia, em 2012. O cantor baiano vai se dedicar ao The Voice Kids. Assim, Iza irá integrar o time de jurados composto por Lulu Santos, Ivete Sangalo e Michel Teló. Comandado por Tiago Leifert, a nova temporada estreia no segundo semestre, mas não tem data definida.

As gravações já começaram e, por isso, os rumores de que Iza substituiria Carlinhos Brown ganharam força. Ela foi liberada das gravações do Música Boa Ao Vivo, no Multishow, exatamente nas datas em que as gravações do The Voice Brasil aconteciam.

Em abril, o colunista Chico Barney havia anunciado que a emissora teria planos ainda maiores para a intérprete de Pesadão, que na época também estava à frente de alguns episódios de SóTocaTop, aos sábados. "Já tive a experiência de apresentar um programa, mas em um canal de TV aberta é a primeira vez, então está sendo surreal. É uma outra dinâmica!", destacou ela ao Gshow na época da estreia.

Sobre o SóTocaTop, Iza avalia que é muito importante ter na televisão aberta um programa de ranking musical, pois engrandece e valoriza o trabalho de quem trabalha com a música.