J-Lo apresenta filha com pronome neutro em dueto durante show

A atriz e cantora Jennifer Lopez se referiu à filha, Emme Maribel, com pronomes neutros quando apresentou a jovem de 14 anos para uma plateia de Los Angeles na última quinta (16). Em um vídeo que viralizou no TikTok, J-Lo aparece com Emme no palco num dueto usando um pronome de gênero neutro (elu em português; they/them, em inglês) por várias vezes.

"A última vez que nos apresentamos juntos foi em um grande estádio como esse e eu peço para eles (os filhos dela) cantarem comigo o tempo todo, e eles não vão. Então, essa é uma ocasião muito especial. Elu é muito, muito ocupade, reservade e queride. Elu me custa quando sai. Mas elu vale cada centavo porque elu é meu parceire de dueto favorite", disse a cantora..

Lopez e Emme surpreenderam os fãs com um dueto de A Thousand Years, de Christina Perri, que virou sucesso mundial como tema da saga Crepúsculo.

Emme Maribel e Max David são filhos gêmeos da cantora e do ex-marido Marc Anthony, com quem J-Lo foi casada por 10 anos antes da separação em 2014.

Veja o vídeo: