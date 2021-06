Já classificado e 100% na Copa América, Brasil encara a Colômbia

Única seleção com 100% de aproveitamento na Copa América, sete gols marcados e nenhum sofrido e já classificada para as quartas de final. É neste cenário que o Brasil encara, na noite desta quarta-feira (23), a Colômbia, pela 4ª rodada do Grupo B. O jogo está marcado para às 21h, novamente no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Assim como no duelo anterior, o técnico Tite vai fazer mais mudanças. Essa foi a promessa do comandante, ainda que tenha mantido o mistério sobre a formação. Entre a estreia do Brasil, contra a Venezuela, e a segunda rodada, contra do Peru, foram seis alterações.

"Nós seguimos nossa mesma forma, estabelecida como ideia na competição. Vamos ter algumas mudanças, mas, teoricamente, não vão modificar engrenagem da equipe. É o que a gente sempre busca", disse Tite.

A única troca confirmada pelo treinador será gol: Weverton vai entrar, completando o rodízio dos goleiros. Contra a Venezuela, o escolhido foi Alisson. Diante do Peru, Ederson. Weverton, aliás, é um dos três jogadores do Brasil que ainda não atuaram nesta Copa América. Os outros são o volante Douglas Luiz, que pode ganhar chance contra os colombianos, e o zagueiro Felipe, que se recupera de uma entorse no joelho direito.

Reserva nas últimas quatro partidas da seleção brasileira, o meia Everton Ribeiro pode voltar a ter chance como titular. Marquinhos e Casemiro, poupados na última rodada, também devem retornar à equipe.

Uma possível escalação tem: Weverto, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.

Uma vitória diante da Colômbia garante a classificação do Brasil como primeiro colocado do grupo. Dessa forma, seguiria jogando na cidade do Rio de Janeiro, perto do seu centro de treinamento, a Granja Comary, em Teresópolis. Mas, apesar da vantagem de evitar grandes deslocamentos, há uma preocupação: o campo do Engenhão.

"O estado do gramado não é bom. Em função de ser recente a retirada é humanamente impossível (que fique bom). O Juninho (coordenador) está, a toda hora, em contato com as pessoas responsáveis para que tenha uma melhor condição, porque isso dá saúde aos atletas. Está um ex-atleta aqui que com 27 anos teve que parar com 5 operações de joelho. Às vezes um buraco, um escorregão, te proporciona ainda mais problema para um esporte de contato", afirmou.

Olho no rival

Se o Brasil está 100% na Copa América, a Colômbia vem decepcionando com uma campanha mediana. Em três jogos que disputou, somou uma vitória (1x0 sobre Equador), um empate (0x0 com a Venezuela) e uma derrota (2x1 para o Peru), nesta ordem.

Na próxima rodada, os colombianos terão folga, assim como aconteceu com o Brasil no fim de semana. Por isso, miram pontuar para não comprometer a classificação. A seleção canarinha, por sua vez, ainda terá pela frente o duelo contra o Equador, no domingo (27), fechando a fase de grupos do torneio.

Treinada por Reinaldo Rueda, a Colômbia pode ter em campo: Ospina, Medina, Mina, Dávinson Sánchez e Tesillo; Uribe, Barrios, Cuadrado e Cardona; Chará e Borja.

Até aqui, foram 31 jogos entre Brasil e Colômbia, com 18 vitórias canarinhas, dez empates e apenas três triunfos da rival. Apesar do bom retrospecto, Tite prega respeito aos Cafeteros.

"Nossos enfrentamentos com a Colômbia foram sempre muito difíceis. Se a gente voltar, dos amistosos que a gente fez a jogos das Eliminatórias, eles sempre tiveram o mais alto nível de exigência. Passei isso aos atletas e estou falando não como supervalorização, mas reconhecimento das dificuldades", falou.

O último encontro aconteceu em setembro de 2019, quando as seleções empataram em 2x2 - Casemiro e Neymar marcaram os gols brasileiros, enquanto Muriel, duas vezes, anotou para os colombianos.