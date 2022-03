Já conhece os melhores do streaming? Conheça agora o que há de pior

Certamente, o leitor já viu por aí uma listinha com o melhor do streaming. Mas e aquelas coisas ruins que, de tão ruins, chegam a ser divertidas ou causam vergonha alheia, por onde andam? Se você gosta de atores canastrões, trilhas sonoras de gosto duvidoso, maquiagens exageradas e reality shows bizarros, saiba que tem um monte dessas coisas no streaming.

O Globoplay, por exemplo, está investindo na importação de novelas mexicanas. A clássica Maria do Bairro, produzida em 1995 e exibida pelo SBT em 1997, tem a cantora e atriz Thalía no papel principal. O detalhe é que ela mesma canta e aparece na abertura, que, de tão cafona, é uma atração à parte. Atenção especial para as caras e bocas, coreografias e figurino.

O melhor (ou seria o pior?) de tudo é que a dublagem original foi mantida. Portanto, se prepare para ver aquela falta de sincronia entre os lábios e as falas dos personagens. Ah, mas se quiser, você pode assistir na língua original e se deliciar com o tom de voz sempre dramático.

E se você é fã de Thalía, tem mais: Marimar, também estrelada por ela, está no Globoplay. A novela integra a Trilogia das Marias, formada ainda por um terceiro título, que, lamentavelmente, não está no streaming: Maria Mercedes.

Ainda no Globoplay, tem um outro tesouro: Marido de Aluguel, produção norte-americana falada em espanhol. É uma versão de Fina Estampa, criada por Aguinaldo Silva. Se não lembra da história, basta dizer que tinha o mordomo Crô (Marcelo Serrado), que você vai logo lembrar. Embora essa seja uma produção mais caprichada que as mexicanas, algumas marcas das produções latinas estão lá, firmes. E vamos reconhecer: a história de Aguinaldo Silva já tinha um pé no novelão, né?

Brasileira

E quem disse que o Brasil também não produz pérolas trash? Verdades Secretas 2, embora tenha sido alardeada como uma grande produção original do Globoplay, tem um toque de bizarrices.

O diretor de teatro Fernando Guerreiro, que é também presidente da Fundação Gregório de Mattos, é fã do "quanto pior, melhor" e diz o que pensa sobre esta continuação do sucesso de 2015: "A primeira parte tinha um mínimo de qualidade, mas essa segunda é um dos maiores embustes da TV brasileira, porque promete uma coisa, mas entrega outra. É uma sofisticação que apenas esconde uma produção trash, pobre de ideias, de desempenho... tudo forçado!".

Pegação

Se tem algo em que o streaming é farto, são os realities de "pegação". Um dos mais populares é Soltos em Floripa, no Prime Video. A performance dos participantes é tão artificial que fica difícil chamar de "reality". Todos os saradões têm que ter um sorriso exagerado estampado no rosto o tempo inteiro, afinal, claro, você tem que mostrar que tá feliz, né?

Não bastasse isso, a excitação deles é tão grande que, quando os participantes se juntam, não dá nem pra entender o que eles falam, porque todos querem aparecer, então é um falando por cima do outro o tempo inteiro. Uma gritaria daquelas, que é repetida por Pabllo Vittar, que integra a equipe de "comentaristas" da atração.

Mas, se você quer mesmo ver algo inusitado, que tal acompanhar a rotina de uma família enquanto administra sua funerária? Essa é a ideia do reality Funerária Família Bernard, na Netflix, que, apesar do tema, tenta dar um tom cômico à produção. É surpreendente ver como algumas pessoas lidam tão naturalmente com a morte. Os protagonistas mais velhos dão dicas aos mais novos, e explicam como, por exemplo, transportar o corpo do morto para que não comprometa o embalsamamento. E não faltam barracos entre os familiares, como pede um bom reality.

Mas se você quer humor histriônico, cheio de personagens estereotipados ou aquelas piadas desgastadas e velhas sobre como é a vida do pobre, corra para o Multishow Play, versão online do canal Multishow. Desde o sucesso de Vai Que Cola, surgiram diversos genéricos dele. O humorista Rodrigo Sant'Anna (aquele do 'Ai, como eu tô bandida', do Zorra Total) está em Os Suburbanos e Tô De Graça. Os dois são um festival de personagens bizarros e parecem ter saído direto dos anos 90.





Não deixe de não ver

Mauricio Manfrini é Paulinho Gogó

- Mães e Divas, reality na Netflix

- Três Esposas, um Marido, reality na Netflix

- Sharknado, filme no Prime Video

- Rio Shore, reality no Paramount Plus

- Sabores Extremos, reality no Disney +

- 365 Dias, filme na Netflix

- A Impostora, no Globoplay

- Ataque dos Tomates Assassino, filme no YouTube

- Crô em Família, filme no Globoplay

- O Gogó do Paulinho, filme no Prime Video