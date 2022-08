'Já deu', comenta Guilherme Arantes sobre Ivete Sangalo no Rock in Rio

O Rock in Rio está chegando e, novamente, Ivete Sangalo estará no festival mais esperado do Brasil. No entanto, a participação da baiana no evento não tem sido bem vista pelo cantor Guilherme Arantes, que comentou sobre isso no canal Corredor 5, no YouTube.

A gravação, que será exibida nesta quarta-feira (31), às 21h, tem o artista falando que Ivete não deveria cantar novamente no RiR, e sim, uma outra banda tinha que estar no lugar da cantora.

“Acho, por exemplo, que a Ivete Sangalo já deu o que tinha que dar para o Rock in Rio. Chega. São sete participações. Eu sei que é uma grande cantora e tudo. Eu reconheço, mas pô, nenhuma oportunidade para o Roupa Nova? Eu acho isso esquisito".

Ele ainda reforçou que, com a saída de Ivete, outras bandas poderão ter o mesmo sucesso que a famosa tem. "Será que ninguém percebe que vai ser, porque eles vão acordar e vão colocar o Roupa Nova e vão arrebentar e vai dar a melhor noite de todos os tempos do Rock in Rio. Vão botar um milhão de pessoas para cantar,” ressaltou.