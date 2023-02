Já é carnaval cidade 

Contagem regressiva para a folia e momento perfeito para pensar nos lookinhos para curtir o grande agito. O vixe amou a coleção bafônica da C&A (cea.com.br) batizada com o nome “Do Bloco ao Baile”, já que foi pensada em um sentido amplo, indo dos foliões que querem curtir os blocos de rua, pistas de dança ou bailes carnavalescos. Em tempo: a marca se juntou com duas outras para essa collab exclusiva: a Ohlograma, um atelier especializado na curadoria e confecção de peças para quem adora uma “montação” e a brand da figurinista Alexia Hentsch, que trouxe tendências da alta-costura para a festa do rei Momo.

Lacre certo

Esta época do ano é ótima para investir em acessórios bem divertidos para usar as tantas festinhas de Verão, e também no carnaval, que já está aí. Que tal lacrar muito no visu elegendo um brinco em forma de picolé? Se rolou sentimento, descole seu par nas lojas da Magalu (magazineluiza.com.br). Custa R$ 14,9.





Vai no estilo

Quem não ama uma praia? E para fazer bonito na areia quando der aquela vontade de tomar uma cervejinha, nada como apostar em uma bolsa térmica fashion, sim com informação de moda. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para o modelito cool da Imaginarium (loja.imaginarium.com.br), criada com a estampa "Deixa Fluiir". Preço: 189,9

Como antigamente

Aquela armação de óculos retrô e você injeta, automaticamente, uma bossa e tanto ao look do dia-a-dia. Dica de stylist: utiliza com uma produção bem moderninha que faz o contraponto perfeito com a peça que tem o designer antiguinho. Onde achar? Nas lojas da Chilli Beans (loja.chillibeans.com.br). Custa: R$ 129,99

Meia lua

Fashionistas de plantão vão babar com o achadinho da Melissa (melissa.com.br), que ganha o título de Moon bag, pelo shape irreverente que parece mesmo com a lua. Versátil, a peça vai da praia à festinha bem facilmente. Você leva para casa por R$ 219,9

Foco nos pés

Uma papete estilizada e você não vai querer outro calçado para bater muita perna neste Verão. A Rider tem um lançamento lacratico com essa pegada, com cores, estampas e conforto. Quem dá mais? Sai por R$ 179,99