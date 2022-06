Já é São João cidade: feriadão tem festas gratuitas e opções por R$1; confira guia

Após dois anos sem os festejos, parece que o clima de São João chegou mais cedo à cidade. Bandeirolas, quermesses, crianças indo à escola enfeitadinhas a caráter... a fogueira dos corações está queimando em homenagem às festas juninas - mas a data mesmo é só na semana que vem.

Para aumentar ainda mais ansiedade, o feriado de Corpus Christi calhou em cair num feriadão. Aí não tem jeito: criaram o pretexto perfeito para um São João fora de época. Ou pelo menos um pretexto.

Muita gente já deixou a capital e partiu para os interiores, deixando a cidade um pouco mais vazia. Mas tem programação bacana para quem fica por aqui durante o feriadão e, melhor ainda: muitas coisas gratuitas e cheia de arrasta-pé.

O estudante Márcio Oliveira, 24, vai viajar para Santo Antônio de Jesus na próxima semana e fica por lá até o final de junho. "Preferi esticar a viagem a SAJ e por isso vou passar esse primeiro feriado quietinho, curtindo na cidade mesmo", explicou.

A programação de final de semana de Márcio será o Forrozinho do Bailinho, festa que vai acontecer no Pátio de São Joaquim. Ele comprou o ingresso junto a outros três amigos no modelo casadão (já esgotado), que vendia 4 ingressos a R$50. A festa acontece no sábado (18), às 18h.

O show de abertura fica por conta do Trio Nordestino e todo tempo quanto houver vai ser pouco pra curtir essa festa. Lenda viva do forró, o primeiro trio de forró do Brasil promete esquentar o salão com seus principais sucessos, como “Procurando Tu”, “Neném Mulher”, “Chupando Gelo” e “Chinelo de Rosinha”.

“Dividir o palco com o Trio Nordestino é uma grande emoção. São 64 anos de tradição passando de pai pra filho as raízes da autêntica música nordestina, que faz deles um dos maiores nomes do forró no mundo. Não existe São João de verdade sem Trio Nordestino, será um encontro lindo”, comenta Thiago Trad, músico do Bailinho, afirmando que o pátio é um espaço legal para brincar com o público e chamar para fazer uma quadrilha a céu aberto.

Há mais opções de forró para esquentar o São João. MicroTrio de Ivan Huol faz festa junina no Domingo no TCA, festa que custa somente R$1 a inteira e R$0,50 a meia. O repertório passeia por composições de nordestinos como Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Nando Cordel, Mestrinho e Chico Cesar.

Os ingressos são vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro.

Antes dessas duas festas, a Bahia Junina leva o forrozinho para o Museu de Arte Moderna. O festival vai de sexta (17) a domingo (19), com shows de Del Feliz, Virgílio, Gernard, Trio Anarriê e grupos do Subúrbio Ferroviário.

A festa conta com climinha junino: barraquinhas de comidas típicas, coreto e a decoração com bandeirinhas e balões. A entrada é gratuita e a festa ainda tem atrações itinerantes como o samba junino do grupo Acorda Samba de Roda, do Quilombo Aldeia de Tubarão, e as animações juninas com o Grupo Plataforma, do subúrbio ferroviário, que vai promover as brincadeiras corrida de saco, quebra pote, corrida do limão, rasga saco, dança da laranja e a quadrilhinha.

No Coreto se apresenta o Cordel de Santo Antônio, também do Grupo Plataforma, trios de forró e grupo de dança, que vai convocar o público para um aulão de forró.

Pertinho do MAM, a Casa Preta Espaço de Cultura, no Dois de Julho, volta a realizar o Arraiá da Areal, que chega à quarta edição sábado (18), com uma ocupação popular da Rua Areal de Cima. O evento gratuito, que contará com barracas de comidas e bebidas típicas, traz como destaques o cordelista e repentista Déi Ferreira e as meninas do Maracatu Ventos de Ouro. Além disso, o palco estará aberto a participações especiais.

“O Arraiá é um evento pelo qual nós da Casa Preta temos muito apreço, pois ele é fruto de um trabalho que desenvolvemos nesses mais de 10 anos, de aproximação com a comunidade do entorno, em que ela participa da festa efetivamente. Vendendo comes e bebes. Muitos dos vizinhos montam suas barraquinhas. Festa na rua, feita pela e com a comunidade. Rememorando e reafirmando a importância das festas de largo”, afirma Gordo Neto, um dos gestores do espaço.

Para quem está para lá de Lauro de Freitas, o Villa Armazém tem festa comandada pelos cantores Nenho, Theuzinho e Dan Valente, com abertura da casa a partir das 18h. Na ocasião, os pagantes poderão se dividir entre pista e área vip, com ingressos a partir de R$ 40,00.

O sábado (18) na Villa é ideal para aqueles que desejam variar nos ritmos. Iniciando a noite com Bruninho do Acordeom, o público também contará com a voz romântica de Erick Woods e, encerrando a noitada, o sambinha já conhecido da banda Água Fresca.

Para finalizar o feriado com chave de ouro e preparar o público para os festejos juninos, o domingo (19) será de solidariedade e forró. Com abertura da casa às 17h e show da banda Forrozin, o acesso ao evento se dará a partir da doação de 1kg de alimento não perecível. As doações recolhidas serão encaminhadas ao Instituto Crescer.

Rota junina

Bahia Junina

Onde: Pátio Pôr do Sol do Museu de Arte Moderna

Quando: de sexta (17) a domingo (19), das 16h0 às 21h

Entrada gratuita

Forrozinho do Bailinho e Trio Nordestino

Onde: Pátio São Joaquim (Av. Jequitaia, 375 - Calçada)

Quando: sábado, 18 , às 18h

Ingressos: R$ 70 (2º lote) | Casadinha: R$ 120

IV Arraiá da Areal

Onde: Rua Areal de Cima, no Dois de Julho - em frente a Casa Preta

Atrações: Déi Ferreira, Varal de Cordel e Maracatu Ventos de Ouro

Quando: sábado (18), 17h

Entrada gratuita

Feira da Sé Junina

Quando: de 18 e 26, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, das 16h às 21h.

Atrações: Forró Fissura, Zé de Tonha, Forró Tripolar, Luciano Sanfoneiro, Trio Alvorada e Grupo Chita Fina, entre outros.

MicroTrio Junino

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quando: domingo (19), às 11h

Ingresso: R$ 1 | R$ 0,50

Vendas somente no dia, a partir de 9h, com pagamento apenas em dinheiro e acesso imediato do público

Sarajane e Banda Flor de Canela

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quando: domingo, às 15h

Entrada gratuita