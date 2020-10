Já escolheu o que vai fazer com as crianças no fim de semana?

Será um Dia das Crianças diferente, mas nem por isso menos divertido. E a programação pode começar no fim de semana, oferecendo aos pequenos acesso a produções feitas especialmente para eles, que estimulam a criatividade e a curiosidade e o melhor, podem ser compartilhadas pela família. As boas pedidas são a Oficina de Percussão para Crianças promovida pelo bloco Ilê Aiyê e o show Toada Crianceira, do grupo Canastra Real.

A oficina acontece neste sábado (10), das 15h às 17h, com transmisssão ao vivo no YouTube do Ilê. Com patrocínio do projeto Petrobras Cultural, a iniciativa vai apresentar aos pequenos o sedutor universo da música percussiva.

Os participantes terão oportunidade de conhecer instrumentos como timbau, surdo, caixa e repique, com dicas teóricas e demonstração prática dos mestres percussionistas da Ban’Ayê: Mário Pam e Kehindê Boa Mort. Junto com eles, estarão três integrantes da Band’Erê, o grupo infantil do afro.



“Os participantes da oficina irão perceber como a percussão entrou cedo nas nossas vidas, e como foi fundamental para a descoberta do potencial transformador da arte em nossa formação. A ideia é que as crianças possam conhecer um pouco de cada instrumento, além de serem apresentadas ao samba afro, ritmo característico do Ilê Aiyê”, adianta Mário Pam.



Além do público geral, a oficina terá 30 participantes especiais, crianças a partir de 8 anos, que se inscreveram previamente e vão acompanhar a aula por uma plataforma online que permite interação.

O que é o que é?

No domingo (11), vale acompanhar a primeira apresentação online do show Toada Crianceira, do grupo Canastra Real, que integra o projeto A Real da Live/fe, do espaço cultural Casa Preta. A apresentação ao vivo, às 17h, será transmitida pelo Youtube e Facebook do espaço.

O espetáculo alterna canto, causos e muitas brincadeiras. Na linha de frente estão os músicos e pesquisadores José Rêgo (Pinduka) e Luciene Souza. Entre uma cantiga e outra, eles recordam velhas brincadeiras da tradição oral. Quem não lembra dos trava-línguas, do pique-esconde e das adivinhações? E também provocam as crianças a descobrir, por exemplo, o que é um tangolomango.

Boa oportunidade para apresentar um universo lúdico e colorido às crianças. O Canastra Real defende a ideia de que a infância é algo cultural, que pode se aprender e ensinar. E que vai mudando ao longo dos anos, mas que sempre vale a pena reviver e matar saudades. O grupo volta a se apresentar nos dias 18 e 25.

Contribuições podem ser feitas pelo picpay (https://app.picpay.com/user/gordoneto) e PagSeguro (valor sugerido de R$ 12 https://sacola.pagseguro.uol.com.br/bcf1365f-c3c9-497d-aea7-bde2944bf506)





Animações no Cinema e na Televisão

É Doce - Com direção de Ute von Münchow-Pohl, a animação alemã conta a história de Elfie, gnomo muito inteligente e atrapalhada, que está em busca de um ofício que faça com maestria, como é tradição entre seu povo. O filme fala sobre amizade e sonhos e promove uma viagem colorida e animada pelo mundo da confeitaria . Em cartaz neste fim de semana (10 e 11) e na segunda-feira (12), no UCI Shopping Barra (15h), UCI Shopping da Bahia (14h e 16h) e UCI Paralela (16h).

A produção alemã É Doce está em cartaz na cidade (Foto: Divulgação)

Sccoby ! O Filme - No longa-metragem de Tony Cervone, o adorado Scooby, Salsicha e seus amigos precisão impedir o “apocãolipse” que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado. Itaú Glauber Rocha (14h e 17h30), Cinépolis Bela Vista (15h40, 18h e 20h20), Cinépolis Sal Norte (14h, 16h20 e 18h40) e Cine Imperial (14h30).



Trolls - Depois da final do The Voice Kids - cujo vencedor será escolhido exclusivamente pelo público - a Globo/TV Bahia exibe neste domingo (11) o divertido Trolls, lançado em 2016 e ainda inédito na TV aberta. Com direção de Mike Mitchell e Walt DohrnJustin, o filme conta com o astro Timberlake, que é produtor musical do filme, dublando Tronco, que arte para uma jornada de descobertas e aventuras ao lado de Poppy (Anna Kendrick), líder dos Trolls. A partir de 12h45.





Ricardo Castro em Quem Souber Morre! (Foto:Marcelo Mendonça/Divulgação)

Ricardo Castro abre Palco Virtual do Teatro Módulo

Aos poucos, os teatros baianos vão voltando às suas programações artísticas, com as necessárias adaptações. O Teatro Módulo, por exemplo, inicia neste sábado seu Palco Virtual, através da plataforma digital ao vivo, que terá espetáculos teatrais, shows e outros eventos corporativos. E quem inicia a programação é o ator Ricardo Castro, que apresenta, às 17h, uma nova edição de seu monólogo Quem Souber Morre!.

No espetáculo, Ricardo destila humor, carinho e ironia para falar de Salvador. Ele encarna um professor de redação, dias antes do ENEM, com uma aula que passeia pela história da cidade, de sua formação até os dias atuais. Nesse vasto percurso o artista investiga o bucólico de viver no paraíso baiano e o inferno dos problemas da capital da Bahia.

“Voltar ao palco do teatro é como voltar pra casa depois de um longo e tenebroso exílio. Quando esse palco é em Salvador, é como sair de férias para o paraíso”, afirma Ricardo, que assina texto, direção, atuação e funções técnicas do espetáculo.

O público poderá assistir ao vivo, através da aquisição antecipada online de ingressos a partir de R$ 20 pelo site https://beta.sympla.com.br A apresentação será transmitida em tempo real, pela plataforma Zoom.