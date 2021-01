"Já estamos a postos", anuncia Rui Costa, após autorização para vacinas

Após o anúncio da Anvisa, que liberou o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford, o governador Rui Costa usou as redes sociais para comemorar a decisão. Ele disse que a Bahia já está a postos para começar a receber as suas primeiras doses.

"Vitória da ciência! Finalmente a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da Universidade de Oxford no Brasil. Dia de esperança para todos nós brasileiros. Vamos salvar vidas e combater o negacionismo. Que as vacinas cheguem logo à Bahia. Já estamos a postos."



De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição das vacinas começa nesta segunda-feira, 18, às 7h. A vacinação está prevista para começar na quarta-feira, 20. "A distribuição com apoio do Ministério da Defesa começa nesta segunda-feira (18). A distribuição será de forma igualitária para todos os estados e de forma proporcional aos grupos de risco", anunciou o ministro Pazuello. Para começar a vacinação, o Ministério da Saúde fará a distruição das seis milhões de doses da Vacina Coronac, contrata pelo Instituto Butantan.