Já nas bancas: CORREIO vende máscaras com 96% de proteção contra a covid-19

A semana registrou recordes nos casos de coronavírus no estado, o que justificou a adoção do toque de recolher a partir desta sexta-feira (19) em mais de 300 cidades baianas. Além da necessidade de uma rotina de restrições, baianas e baianos também aumentaram suas buscas por proteção. Afinal de contas, prevenir-se nunca é demais.

O CORREIO busca oferecer produtos inovadores e na edição desta sexta vem acompanhado de máscaras com o tecido Delfim Protect, que garante 96% de eficiência contra o coronavírus. Jornal e máscara saem a R$ 3,00.

A busca pelo produto tem sido alta. Gerente do Mercado Leitor do veículo, Mara Salmeron aponta que as linhas do Call Center tiveram uma demanda maior de reservas. Uma das assinantes que garantiram a sua máscara foi a atendente de telemarketing Vivian Silva. Moradora de Brotas, ela também reservou uma máscara para sua mãe, dona Joana Angélica.

"É um momento que pede proteção e a gente fica com medo ao ler as notícias e perceber que a doença voltou a nos assombrar. Quando soube que ela tem uma proteção maior, garanti logo", disse Vivian.

Vivian reservou suas máscaras com antecedência (Foto: Acervo Pessoal)

Nas bancas a procura também é grande. A engenheira agrônoma Maria Clarice Dias reservou 50 exemplares e vai distribuir para toda a família: netos, sobrinhos, filhas... ninguém vai ficar sem a sua proteção. Moradora da Cidade Baixa, Karla Almeida também reservou 15 exemplares para a família.

Karla posa para selfie ao lado da filha Kamille, de 2 anos. Moradora da Cidade Baixa, ela reservou 15 exemplares (Foto: Acervo Pessoal)

Ela se animou tanto porque leu uma reportagem no CORREIO falando sobre a tecnologia há uma semana. Logo saiu fazendo ligações para saber como reservar e deixar todo o mundo numa boa: protegido e por dentro do que a Bahia quer saber.

As máscaras de tecido convencional possuem uma eficácia média de 63% contra o novo coronavírus (SARs-COV-2). Já a máscara Delfim Protect garante 96% de filtragem e também tem uma tecnologia capaz de eliminar não só o organismo que provoca a covid-19, como também uma série de fungos, bactérias e outros agentes causadores de doenças.

Líder do Call Center do CORREIO, Grasiele Santos teve um dia de modelo para a nossa reportagem e ainda usou a máscara antes de todo o mundo. Ela aponta que o uso de máscara é fundamental para a prevenção do contágio de coronavírus e, já usando a máscara da Delfim Protect, disse ter a sensação de segurança e conforto.

De acordo com a pesquisadora da Unicamp Clarice Arns, o produto se mostrou um bom antiviral porque consegue destruir o vírus e impedir sua replicação. “O tecido é banhado com micropartículas ou nanopartículas de prata que depois são fixadas com o calor no tecido. Essas nanopartículas de prata atuam sobre as glicoproteínas presentes no vírus, destruindo a sua camada superior, impedindo que ele entre em contato com as células e contamine o indivíduo”, explica.

A pesquisadora salienta que os testes foram feitos em cultura de vírus, mas antes o tecido foi esterilizado. “Durante duas horas, percebemos que as nanoparticulas de prata continuaram exterminando o vírus”, diz, lembrando que o laboratório da Unicamp vem testando diversos produtos como sprays e antivirais em forma de medicação.

Presidente da Delfim Tecidos, Mauro Deutsch explica que para higienizar qualquer a máscara, basta usar sabão neutro e evitar cloro. “Depois, basta passar ferro em temperatura normal para reativar as nanopartículas e voltar a usar com segurança”, garante Deutsch.

Os tecidos ativam a proteção no primeiro momento de uso. O material usado é hipoalergênico e também não libera resíduos no ambiente durante as lavagens. A máscara resiste a 30 lavagens e suporta até 4h de uso contínuo.

O CORREIO vai disponibilizar 20 mil máscaras na ação desta sexta. Todas vendidas junto à edição impressa do jornal - os dois a R$ 3,00. Assinantes devem fazer a reserva ligando para o (71) 3480-9140 ou enviando um email para o endereço assinante.correio@redebahia.com.br.

Mas é bom correr. Analista do mercado leitor do CORREIO, Quivia Santos Torres aponta que cerca de 70% do material disponível já foi reservado e a expectativa é de esgotar todas as 20 mil máscaras de 2h a 3h de venda na rua, por meio das bancas e gazeteiros.