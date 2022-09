"Já tomamos juntos", dispara Lula em conversa com Ratinho ao vivo

Era para ser uma entrevista, mas acabou virando um bate-papo bem descontraído entre o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o apresentador Ratinho, no SBT. A conversa foi exibida na noite desta quinta-feira (22) e rendeu vários comentários nas redes sociais.

Uma das perguntas que mais gerou repercussão no Twitter foi o apresentador querendo saber se o líquido que Lula leva para os comícios era água ou algo alcoólico. O candidato respondeu que era água, mas que não dispensa uma cachaça. No entanto, estava realizando tratamento com fonoaudióloga para melhorar sua voz.

Segundos depois, o esquerdista recordou que já trocou bebidas com o comandante do programa do Ratinho: "Mas eu gosto de uma cachacinha, nós já tomamos junto na casa lá do alto da Lapa onde comi a melhor rabada".

Ainda na conversa, Lula alfinetou sobre o projeto habitacional do governo Bolsonaro, "A Casa Verde Amarela" que, na verdade, foi criado pelo PT com o nome de "Minha Casa, Minha Vida". O candidato comentou que o presidente não fez nenhuma construção digna para os brasileiros. "Eu quero construir uma casa para o povo pintar do jeito que quer", disse, ironizando as cores da casas.

Sobre a pandemia, Lula comentou sobre a gestão de Bolsonaro e chamou o chefe do executivo de "ignorante" e "ignorantão". Ratinho, por diversas vezes, concordou com o ex-presidente e ainda disparou: "Muita gente está deixando de votar nele por causa do jeito".