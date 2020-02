Já viu Parasita? Aumentou o número de sessões do grande vencedor do Oscar

Se você ainda não conseguiu ver Parasita, o maior vencedor do Oscar deste ano, aproveite a nova chance: depois de levar os prêmios de melhor filme, filme internacional, diretor e roteiro original, o longa sul-coreano, que só estava em cartaz no circuito Saladearte, retorna às redes comerciais. Agora, o filme está em cartaz em oito salas de Salvador e mais dois cinemas de cidades do interior baiano, Feira de Santana e Serrinha. (veja abaixo os horários).

O suspense conta a história da família de Ki-taek, que está toda desempregada e vive em condições precárias, num porão sujo e apertado. Ele começa a dar aulas de inglês a uma garota de uma garota rica e se fascina com as condições de vida dela. Deslumbrados com tanto luxo, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. Mas os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos.

E a oportunidade de ver os vencedores do Oscar não para em Parasita. Outros filmes premiados voltaram ao cinema, como Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino. O filme venceu estatueta de ator coadjuvante (Brad Pitt) e figurino.

E se quer ver as performances de Renée Zellweger (Judy: Muito Além do Arco-Íris) e Joaquin Phoenix (Coringa), que venceram o prêmio de melhor atriz e melhor ator, ainda é possível. Tem também Jojo Rabbit, que venceu a estatueta de roteiro adaptado; 1917, vencedor de melhor fotografia; Adoráveis Mulheres, que levou o Oscar de melhor figurino; e Ford vs Ferrari, vencedor de melhor montagem. Confira os horários:

Parasita

Cinemark Sala 6 (leg): 18h50, 21h UCI Orient Shopping da Bahia Sala 9 (leg): 13h30, 16h10, 18h50, 21h30 UCI Orient Shopping Barra Sala 3 (leg): 15h20, 18h10, 20h50 | Sala 6 (leg): 19h30 UCI Orient Shopping Paralela Sala 3 (leg): 16h, 18h40, 21h20 Cinépolis Bela Vista Sala 4 (leg): 19h30, 22h20 Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 4 (leg): 15h40, 18h20, 21h Orient Serrinha Shopping Sala 1 (leg): 18h10 | Sala 2 (leg): 21h Saladearte Cine Daten Paseo Sala 1 (leg): 18h10 Saladearte CineMAM Sala 1 (leg): 17h40 (exceto segunda) Saladearte Cinema do Museu Sala 1 (leg): 20h30 (exceto quarta)

Era Uma Vez em... Hollywood

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 11 (leg): 20h30 Saladearte Cine Daten Paseo Sala 1 (lge): 11h15 (quinta, sábado e terça) Saladearte CineMAM Sala 1 (leg): 20h (sexta domingo e quarta)

Coringa

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 6 (leg): 22h30 UCI Orient Shopping Barra Sala 7 (leg): 15h30 UCI Orient Shopping Paralela Sala 1 (dub): 19h30 Saladearte Cine Daten Paseo Sala 1 (leg): 11h15 (sexta, domingo, segunda e quarta) Saladearte CineMAM Sala 1 (leg): 20h (quinta, sábado e terça)

Judy: Muito Além do Arco-Íris

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 1 (leg): 22h20 UCI Orient Shopping Barra Sala 7 (leg): 22h Saladearte CineMAM Sala 1 (leg): 15h35 (exceto segunda) Saladearte Cinema da Ufba Sala 1 (leg): 18h25 (exceto terça e quarta)

Jojo Rabbit

Cinemark Sala 10 (leg): 13h30, 16h (quinta, sábado, segunda e quarta), 18h40 (sexta, domingo e terça) UCI Orient Shopping da Bahia Sala 1 (leg): 20h | Sala 11 (leg): 13h20, 18h10 UCI Orient Shopping Barra Sala 3 (leg): 13h | Sala 5 (leg): 21h | Sala 6 (leg): 17h20 UCI Orient Shopping Paralela Sala 1 (leg): 22h Espaço Glauber Rocha Sala 4 (leg): 13h40, 15h50, 18h, 20h10

1917

Cinemark Sala 10 (leg): 16h (sexta domingo e terça), 18h30 (quinta, sábado, segunda e quarta), 21h15 UCI Orient Shopping da Bahia Sala 3 (leg): 22h10 | Sala 11 (dub): 15h40 UCI Orient Shopping Barra Sala 1 (leg): 17h20, 19h50, 22h20 UCI Orient Shopping Paralela Sala 6 (leg): 22h30 Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 1 (leg); 22h Espaço Glauber Rocha Sala 3 (leg): 14h, 20h30 Saladearte Cine Daten Paseo Sala 1 (leg): 20h30 Saladearte CineMAM Sala 1 (leg): 13h25 (exceto segunda)

Adoráveis Mulheres

Espaço Glauber Rocha Sala 3 (leg): 18h Saladearte Cine Daten Paseo Sala 1 (leg): 15h45

Ford vs Ferrari

UCI Orient Shopping Barra Sala 6 (leg): 22h15