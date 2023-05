Jaborandi: mulher é presa por espancar e matar marido com ajuda de amante

Uma mulher investigada por espancar e matar o companheiro, de 56 anos, que tinha deficiência física, teve o mandado de prisão cumprido, na terça-feira (16), por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Jaborandi. A vítima deu entrada no hospital com ferimentos graves, decorrentes de uma suposta queda, mas a avaliação médica confirmou que as lesões apresentadas eram decorrentes de uma agressão física.

Três dias após as agressões, a vítima, que chegou a ser transferida para um hospital em Barreiras, não resistiu aos ferimentos. “Em depoimento, a mulher disse que o esposo teria caído embriagado, batendo com a cabeça ao chão. Solicitamos as guias periciais e o laudo de necropsia foi claro em atestar que houve espancamento da vítima, através de objeto contundente, afastando a possibilidade de queda, principalmente nos moldes relatados pela suspeita”, explicou o titular da DT/Jaborandi, delegado Leyvison Rodrigues.

As oitivas foram realizadas na unidade e os policiais que chegaram à autoria do fato. “Uma testemunha informou que na noite do fato teria visto a suspeita bater na cabeça da vítima, na companhia de seu amante, cuja prisão também foi decretada”, explicou o delegado.

A mulher, que estava ameaçando a testemunha, foi encaminhada para a sede da DT onde teve o mandado de prisão cumprido pelo crime de homicídio qualificado. Ela segue custodiada à disposição do Poder Judiciário.