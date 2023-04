Jacaré analisa desconfiança no início do ano e celebra fase no Bahia: 'Eu mereço'

Apesar de ter sido um dos principais destaques na campanha do acesso do Bahia no ano passado, o atacante Vitor Jacaré começou o ano sob a desconfiança de parte dos tricolores e da imprensa. Mesmo com as dúvidas, ele se firmou no time titular do Esquadrão e nos últimos jogos voltou a cair nas graças da torcida.

Durante entrevista na manhã desta segunda-feira (10), Jacaré falou sobre a nova fase no tricolor - atuando de ala direito -, e disse que fez por merecer um lugar no time treinado por Renato Paiva.

"Primeiramente agradecer a Deus por estar vivendo esse momento bom no clube. Mas como sempre falo, a imprensa pode achar o que quiser, pode pedir para reformular, mas eu acho que tenho que estar preparado. Como eu tinha contrato de mais um ano, eu tinha que estar preparado para dar meu máximo dentro de campo e ajudar a equipe. Eu venho provando isso", iniciou ele.

"Venho provando que mereço estar aqui. Só tenho que dar continuidade ao trabalho e deixar o que o pessoal acha de lado", completou.

Depois de conquistar o título de Campeão Baiano sobre o Jacuipense, a meta do Bahia agora é a de garantir um bom resultado no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (11), às 16h30, contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Jacaré afirma que o Esquadrão deixará tudo em campo para conseguir um triunfo.

"Acho que o torcedor deve esperar um time aguerrido, um time que vem com sede de triunfo, que é o nosso principal objetivo, que é ir lá triunfar para no jogo de volta, dentro de nossa casa, que é a Arena Fonte Nova, a gente tenha tranquilidade para poder passar dessa fase da Copa do Brasil", afirmou.