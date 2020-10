Jacaré com mais de 2 metros é encontrado na praia de Jaguaribe; veja vídeo

Um jacaré da espécie coroa com mais de 2 metros e aproxidamente 30kg foi resgatado por uma equipe da Guarda Civil de Salvador na manhã desta quinta-feira (15). O animal estava na Praia de Jaguaribe, próximo a terceira ponte e foi encaminhado ao Centro de Triagem para Animais Silvestres do IBAMA.

A ação aconteceu quando os agentes trafegavam na região de orla, sendo acionados por populares que informaram a presença do Jacaré. “É fundamental que as pessoas não se aproximem de qualquer animal silvestre, pois para se proteger eles podem atacar”, ressaltou o Supervisor Interino do GEPA, André Ferreira.

Caso alguém encontre algum animal silvestre, a orientação é que o cidadão entre em contato com a Guarda Civil Municipal, através do 3202-5312.

Desde 2014, o órgão já resgatou mais de 5.400 animais silvestres, sendo 949, até agora em 2020.