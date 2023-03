Jacaré culpa falta de treino pelo rendimento do Bahia e acredita em classificação

O ano do Bahia começou turbulento, com goleadas e eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste. Mas neste sábado (18), o tricolor terá a chance de amenizar a situação. O time encara o Itabuna, às 16h, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano.

Uma das referências da equipe, o atacante Jacaré acredita que o Esquadrão vai conseguir dar a volta por cima e sairá de campo com a classificação para a final. Como perdeu a ida por 1x0, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

"O nosso clima está bom. Sabemos que temos que melhorar, a gente se cobra no dia a dia. Mas o clima é agradável e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo na semifinal e vamos sair classificados para a final", disse o atacante, antes de completar:

"Sobre a Copa do Nordeste, infelizmente é uma coisa que acontece no futebol. Demos muitos vacilos nos jogos. Ao contrário disso, fomos primeiro no Campeonato Baiano, com muitos pontos na frente do segundo".

Durante a entrevista no CT Evaristo de Macedo, Jacaré foi questionado sobre o fraco desempenho do Bahia nos três primeiros meses do ano. Na visão dele, a falta de treinos em os jogos em sequência dificultam o entendimento das ideias propostas pelo técnico Renato Paiva.

"A gente fez agora três viagens cansativas, sem tempo para treinar. Complica um pouco para entender as ideias do mister, mas temos que estar focados para esse jogo decisivo. Temos que superar esses obstáculos", disse.

"Fizemos vários jogos fora de casa, em estádios irregulares, isso atrapalha um pouco o trabalho. Não ter tempo para treinar e pegar campos ruins atrapalha, mas não podemos usar isso como desculpa. Temos que fazer um bom jogo em casa, diante da torcida, e dar uma resposta para sair de campo com um triunfo", completou.