Jacaré de 1,7m é resgatado andando na rua em Eunápolis

Um jacaré de cerca de 1,70m de comprimento foi resgatado em Eunápolis, no sul da Bahia, na madrugada do sábado (7), por equipes da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Cippa) de Porto Seguro e do 2º Subgrupamento (Eunápolis) do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Porto Seguro).

Moradores entraram em contato com o Centro de Integrado de Comunicações (Cicom) informando sobre a presença do animal, que estava andando solto perto das casas da Rua do Boiolinha, no bairro Urbis I.

“Assim que fomos acionados, deslocamos cerca de 40 km até Eunápolis e, junto com os bombeiros, conseguimos resgatar o animal que estava estressado”, contou o comandante da Cippa, major Agilio Nunes.

Os oficiais usaram manobras para captura e contenção de répteis, evitando que o jacaré se machucasse ou acabasse atacando alguém. Ele foi capturado e colocado em uma gaiola.

Já contido, o animal foi encaminhado para a sede da Cippa, recebeu hidratação, ficando em observação. Após contato com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Porto Seguro, foi entregue ao órgão.