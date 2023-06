Jacaré invade barco e deixa turistas em pânico nos EUA; vídeo

Um jacaré invadiu um barco de passeio lotado de turistas nos Estados Unidos. O aligátor-americano, que pode ultrapassar os 4 metros e meio, chegou a apoiar as patas e colocar a cabeça para dentro da embarcação.

A invasão ocorreu enquanto os ocupantes do barco alimentavam o bicho. O hábito foi criticado pelo biólogo Matheus Mesquita em uma análise das imagens do jacaré. O vídeo, que mostra turistas assustados com a atitude do animal, viralizou nas redes sociais. Em seu canal no YouTube, o biólogo, ele explicou a razão por trás desse tipo de comportamento.

"Esse vídeo serve para a gente mostrar uma coisa que acontece quando esses animais são alimentados frequentemente por guias. Esses animais começam a relacionar sempre a presença de pessoas e barcos à comida, perdendo o medo das embarcações. Caso não receba o alimento, ele pode chegar a ter comportamentos agressivos. Por isso, não devemos alimentá-los, apenas observá-los em seu habitat", disse o especialista.

O biólogo explica que, em muitos passeios guiados, para garantir que os animais vão se aproximar do barco e aparecer para os turistas, os guias levam pedaços de carne ou peixe.