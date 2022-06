Jacaré relembra fase como dançarino no Canadá

Um convidado especial agitou o show que a banda Babado Novo realizou em Vancouver no último fim de semana. Morando na cidade canadense com a família, o ex-dançarino Jacaré, que foi participante do grupo É o Tchan por 12 anos, apareceu para curtir os conterrâneos e meteu dança no palco.

Jacaré foi integrante do É o Tchan por 12 anos (reprodução)

Aos 49 anos, Edson Cardoso mora no Canadá desde 2016 e não trabalha mais nessa área artística. Assim que chegou ao Canadá, Jacaré começou a trabalhar como garoto-propaganda de numa agência de imigração, ajudando brasileiros que vão morar no exterior. Também buscou trabalhos de figuraçao em filmes e séries. Ele vive por lá com a mulher e dois filhos.

Além do Tchan, Jacaré integrou o elenco da Turma do Didi na década de 2000.

Jacaré é casado e tem dois filhos (reprodução)