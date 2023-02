Jacobina anuncia início das aulas após caso de intoxicação alimentar de professores

A prefeitura de Jacobina, no centro-norte baiano, anunciou nesta quinta-feira (9) a nova data para o início das aulas da rede municipal. O início do ano letivo havia sido devido ao caso de intoxicação alimentar que afetou centenas de profissionais da educação do município.

A decisão, compartilhada com os gestores escolares e representantes da APLB Sindicato, estabeleceu o retorno das aulas para a próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Originalmente, as aulas deveriam começar na segunda (6).

Foi decidido ainda as datas para a conclusão da Jornada Pedagógica 2023, que será realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Em nota, a prefeitura ainda acrescentou que os casos de professores acometidos da intoxicação alimentar, que ainda apresentam impossibilidade de retorno, seguirão monitorados.

Entenda o caso

Centenas de pessoas, incluindo 110 professores, passaram mal com sintomas de intoxicação alimentar, em Jacobina, no centro-norte baiano, após uma almoço servido durante a Jornada Pedagógica 2023, realizada pela Prefeitura Municipal, no último dia 31. Ao todo, segundo a gestão municipal, 400 pessoas que estiveram no evento precisaram de atendimento médico.

Em nota, a prefeitura declarou que, ao tomar conhecimento do caso, acionou a Vigilância Sanitária para averiguar se havia algo de errado com a alimentação oferecida no buffet contratado para o evento. Amostras da comida foram enviadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), no entanto, até esta segunda (6), a causa da intoxicação não foi identificada. A prefeitura ainda informou que o restaurante foi interditado durante a visita da Vigilância Sanitária.