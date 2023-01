Jacobina decreta situação de emergência após forte chuva no município

A cidade de Jacobina, no norte do estado, decretou situação de emergência depois de uma forte chuva, na noite de segunda-feira (2), provocar estragos no município. A medida foi publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial do Município e estipula uma validade de quatro meses para o decreto.

Segundo a prefeitura, houve deslizamento de encostas, obstrução de vias e o desabamento de residências, tanto na zona urbana quanto na zona rural. O volume de chuva também causou enchentes em alguns bairros e elevou o nível dos rios do Ouro e Itapicuru.

No bairro Serrinha, uma casa desabou parcialmente. Parte do telhado e algumas paredes caíram. Nenhum morador ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil de Jacobina, a cidade registrou 120mm de chuva em 12h. Na zona rural a chuva foi ainda mais intensa e provocando transtornos para os moradores.

"Dentre os pontos, o decreto considera a previsão de novas chuvas que podem chegar na nossa cidade, e torna possível a realização de ações de assistência à população afetada pelas fortes chuvas bem como o cadastramento das famílias atingidas sob a direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil", informou a prefeitura.