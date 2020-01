Jacobina e Juazeirense ficam no 1x1 em Pituaçu pelo Baianão

(Foto: Moysés Suzart/Divulgação Juazeirense)

Jacobina e Juazeirense foram os responsáveis por abrir a segunda rodada do Campeonato Baiano. O duelo, neste sábado (25), em Pituaçu, terminou em 1x1.

Alex Travassos, de falta, abriu o placar para os visitantes, aos 20 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 25, Dionísio aproveitou um pênalti, converteu e deixou tudo igual.

O resultado fez o Jacobina chegar ao seu primeiro ponto na competição - no primeiro jogo, perdeu por 1x0 para o Vitória, no Barradão. Assim, ocupa, temporariamente, a nona posição. Na rodada seguinte, vai encarar o Flu de Feira em casa, na quarta-feira (29), às 20h30.

Já a Juazeirense, que vinha de um empate em 1x1 com o Bahia, em casa, aparece por enquanto no terceiro lugar, com dois pontos. O próximo compromisso é contra o Vitória, no Barradão, também na quarta-feira (29), às 19h30.