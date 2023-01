Jacobinense x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Jacobinense vão medir forças pelo Campeonato Baiano. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Invicto no estadual, o tricolor busca o quarto triunfo no campeonato. O Esquadrão está na vice-liderança do torneio, com nove pontos. A equipe está empatada em com o Itabuna, mas leva vantagem no saldo de gols. Do outro lado, o Jacobinense busca a recuperação depois de perder para o Jacuipense na última rodada. Estreante no Baianão, o time de Jacobina tenta se afastar das últimas rodadas do Baianão. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Jacobinense x Bahia terá transmissão ao vivo pela TVE em TV aberta e no Youtube. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Jacobinense: Giovani, Miqueias, Felipe Gomes, Gabriel Santiago e Caíque; Ninho Xavier, Guga e Kariri; Thesco, Júnior Bahia e Kel Baiano. Técnico: Paulo Sales.

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Chávez; Rezende, Mugni e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Marielson alves Silva, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.