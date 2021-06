Jacuipense anuncia contratação do atacante Geovane Itinga

De volta ao Bahia após disputar o Campeonato Paulista pelo São Bento, o atacante Geovane Itinga, de 23 anos, teve passagem relâmpago pela Cidade Tricolor. Fora dos planos do Esquadrão, o jogador foi emprestado ao Jacuipense para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

A Jacupa anunciou a contratação de Itinga nesta quinta-feira (3). O atacante chega ao Leão do Sisal com a missão de substituir Dinei, de 37 anos, que deixou o time após o Baianão e acertou a transferência para o Vitória.

Geovane Itinga foi formado nas categorias de base do Bahia e chamou a atenção durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, quando marcou oito gols e terminou como artilheiro. Como poucas chances no tricolor, o atacante vem sendo emprestado nos últimos anos. Antes do Jacuipense, ele havia passado por Juventus-SC, Brusque-SC, Figueirense e São Bento.

Meia na mira

Além de Geovane Itinga, outro atleta pode deixar o Bahia para defender o Jacuipense. O time grená negocia a contratação do meia Jeremias, de 24 anos, que defendeu o time de aspirantes do esquadrão durante o Campeonato Baiano.

O Jacuipense estreou na Série C com derrota para o Floresta, no Ceará. Neste domingo (6), o time baiano recebe a Tombense, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada do torneio nacional.