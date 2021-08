Jacuipense anuncia demissão do técnico Jonilson Veloso

Em situação delicada na Série C do Brasileirão, o Jacuipense anunciou o desligamento de Jonilson Veloso do comando do time. De acordo com a Jacupa, Jonilson vai entrar de férias e no retorno terá a situação no clube analisada.

Jonilson Veloso era um dos técnicos de trabalho mais longevos do país. Ele estava no cargo há três anos e oito meses. Pelo Jacuipense, o treinador conquistou o acesso à Série C, em 2019, e manteve o clube na terceirona no ano seguinte.

Na atual temporada, o Jacuipense não vive bom momento no Brasileirão. Neste sábado (31), o Leão Grená ficou no empate por 1x1 com o Floresta, em Pituaçu, e não conseguiu sair da zona de rebaixamento.

O time soma dez pontos em dez jogos. Foram sete empates, duas derrotas e apenas uma vitória. Desempenho que deixa o clube na nona colocação do grupo A. O Santa Cruz, com três pontos, é o lanterna.

A distância para o Floresta, primeiro time fora da zona, é de apenas um ponto. O próximo compromisso da Jacuipense será no sábado (7), quando visita a Tombense, em Minas Gerais.