Jacuipense aplica goleada de 6x0 e se classifica na Copinha

O Jacuipense garantiu vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E olha, a classificação veio com estilo. Na tarde desta segunda-feira (10), o Jacupa não tomou conhecimento do Fast clube e aplicou goleada de 6x0.

Os gols do Leão Grená foram marcados por Anderson, Mateusinho, Amaral, Júlio, Roque e Paulo Miranda. A vitória deixou o Jacuipense com seis pontos em três jogos. O clube baiano assumiu a liderança do grupo seis, mas ainda aguarda o complemento da rodada para saber a sua posição final. Caso o Fluminense ao menos empate com a Matonense, o Leão cairá para a segunda colocação.

O adversário do Jacuipense na segunda fase sairá do grupo cinco. Atualmente o Francana lidera a chave, seguido pelo Juventude, ambos com quatro pontos. A Ponte Preta, com dois pontos, aparece em terceiro lugar.

Canaã avança

Outro clube baiano que está na próxima fase é o Canaã. Pelo grupo 31, o time venceu a Portuguesa Santista por 2x1 e garantiu a classificação. O Canaã está com seis pontos e lidera o grupo. A equipe pode ser ultrapassada caso o Juventus vença o CRB.