Jacuipense contrata volante ex-Vitória para disputa da Série D

Em busca de uma boa campanha no torneio nacional, a Jacuipense segue reforçando o seu elenco: a novidade da vez é o volante Borges, ex-Vitória, que foi anunciado pelo clube neste domingo (5) em uma publicação divulgada em rede social.

Borges tem 22 anos e na última temporada defendeu o Maringá-PR. O atleta começou a carreira nas categorias de base do Bahia de Feira e em 2015 chegou a integrar o time sub-20 do Vitória, mas nunca teve uma oportunidade no time principal.

Apesar do anúncio, o volante ainda não está regularizado e por conta disso não entra em campo na partida contra o Asa de Arapiraca, que marca a estreia do Leão do Sisal na Série D. A bola rola ainda neste domingo às 16h no estádio Valfredão, casa da Jacuipense.

A Jacuipense é um dos quatro times baianos a disputar a quarta divisão nacional nesta temporada. Além da equipe de Riachão, a Bahia tem no Bahia de Feira, Fluminense de Feira e Juazeirense os seus outros representantes. Destes, apenas a Juazeirense já estreou: ficou no empate contra o Interporto no último sábado (4).