Jacuipense deixa vitória sobre o Manaus escapar nos acréscimos

O Jacuipense perdeu uma grande oportunidade de conseguir a sua segunda vitória seguida na Série C. Neste sábado (3), o Leão do Sisal sofreu um gol nos acréscimos e empatou em 1x1 com o Manaus, pela 6ª rodada da competição.

Jogando na Arena da Amazônia, o Jacuipense abriu o placar aos 16 minutos com Thiaguinho. A equipe baiana vinha conseguindo aguentar bem a pressão, porém, Marcelinho empatou para o Manaus já aos 51 minutos da etapa final.

Lembrando que o Manaus era o líder do Grupo A da Série C, com nove pontos, e acabou ultrapassado pelo Paysandu, que venceu neste sábado o Santa Cruz por 2x1 em pleno Arruda.

Era a chance do Jacuipense emplacar a segunda vitória seguida, já que na 5ª rodada venceu o Ferroviário, sendo o seu primeiro triunfo na competição.

Com seis pontos somados em seis jogos, o Jacuipense é o porteiro da zona de rebaixamento do Grupo A, em 8º lugar de dez times. O Floresta, que tem cinco pontos, é o 9º colocado e ainda joga neste domingo (4) com o Altos-PI.

Na próxima rodada, o Jacuipense joga mais uma vez fora de casa, desta vez contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. O duelo será às 11h do sábado (10).