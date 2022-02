Jacuipense derrota o Bahia de Feira e dispara na liderança do Baianão

O melhor time do Campeonato Baiano é o Jacuipense e não há dúvida: 100% de aproveitamento após cinco rodadas, único time invicto e dono do melhor ataque. O status foi ratificado nesta quarta-feira (16), com vitória por 2x0 sobre o vice-líder Bahia de Feira, em confronto direto pelo topo da tabela.

O Jacuipense chegou a 15 pontos, praticamente classificado para as semifinais, e abriu cinco de vantagem para o Bahia de Feira.

Os dois gols no Barradão (mando de campo temporário do Jacuipense) foram marcados pelos atacantes Jeam e Robinho. O camisa 9 abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, escorando chute cruzado de Kaefer, e Robinho, que saiu do banco de reservas, fechou a conta já nos acréscimos da etapa final, aos 49. Ele tem 20 anos e acaba de voltar do Palmeiras, onde estava desde 2020 após se destacar na Copa São Paulo pelo Jacuipense.

O jogo foi marcado também pelos pênaltis perdidos. A começar por Jeam, ex-Bahia, que logo aos 4 minutos cobrou para fora. O Bahia de Feira não ficou atrás no quesito e também desperdiçou uma penalidade com o lateral direito Welisson, ex-Vitória, que parou na defesa do goleiro Mota.

Àquela altura, o Tremendão já perdia por 1x0 e a situação ficou pior na sequência do lance, quando o lateral Alex Cazumba parou o contra-ataque do Jacuipense e, já tendo cartão amarelo, acabou expulso. Nos acréscimos, Jeferson entrou livre na área e cruzou rasteiro para Robinho escorar para o gol.