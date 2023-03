Jacuipense e Bahia empatam no primeiro jogo da final do Baiano

O primeiro ato da final do Campeonato Baiano terminou com igualdade no placar. Neste domingo (26), Jacuipense e Bahia ficaram no empate 1x1, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

Com propostas diferentes, as equipes fizeram um jogo com muitas chances de gols. O time do interior saiu na frente no primeiro tempo, em gol marcado por Welder. Na segunda etapa, Everaldo empatou para o Esquadrão.

O empate deixa a decisão do Baianão aberta. O jogo da volta será no próximo domingo (2), na Fonte Nova, com mando de campo do Bahia. Quem vencer fica com a taça. Em caso de nova igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.

EFICIENTE

Jacuipense e Bahia mantiveram as suas estratégias nas escalações. No tricolor, a novidade ficou por conta da entrada do zagueiro Kanu no lugar do suspenso Daniel. Com isso, Rezende voltou a ocupar o meio-campo.

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia tentou dominar a partida desde os primeiros minutos. Com a linha alta, o tricolor usava os atacantes para pressionar a saída do Jacupa. Por conta do gramado do Walfredão, o Esquadrão apresentou certa dificuldade para trabalhar a bola pelo chão e explorou os lançamentos longos.

Aos poucos, as chances para o time da capital apareceram. O chute de Biel parou na defesa em duas oportunidades. Já a cabeçada de Everaldo ficou com o goleiro Jean.

Do outro lado, o Jacuipense apostou no jogo de contra-ataque. O Leão do Sisal demorou para superar a marcação do Bahia e encaixar as jogadas, mas quando conseguiu, o gol saiu.

Aos 25 minutos, Thiaguinho desceu livre pelo lado esquerdo do ataque. O atacante deixou Marcos Victor na saudade e cruzou rasteiro para Welder. O camisa 10 do Jacupa recebeu livre e bateu forte na saída de Marcos Felipe, colocando o Leão em vantagem.

Depois do gol, o Bahia manteve a sua estratégia e encurralou o Jacuipense. Tendo Biel como principal válvula de escape, o Esquadrão criou pelo menos três chances claras para empatar na reta final do primeiro tempo. Na melhor delas, o zagueiro Weverton chegou primeiro na bola e impediu Jacaré de receber o passe com o gol aberto.

TUDO IGUAL

Diante da pressão exercida pelo Bahia na reta final do primeiro tempo, o Jacuipense decidiu reforçar a marcação e voltou do intervalo com o volante Flávio na vaga do meia Eudair. O Jacupa, aliás, manteve a estratégia de explorar o erro do tricolor e conseguiu dois bons contra-ataques logo nos primeiros minutos.

Não demorou e o Bahia voltou ao roteiro de pressionar o time do interior. A insistência deu certo. Matheus Bahia recebeu lançamento e escorou para Everaldo. Livre, o centroavante completou para o fundo do gol e deixou tudo igual no Valfredão, aos 10 minutos.

O empate animou o Bahia. A virada tricolor quase saiu cinco minutos depois, mas o chute de Jacaré carimbou a trave. O Jacuipense também foi forçado a sair da zona de conforto. O Leão passou a buscar mais o ataque e abriu espaços para o Esquadrão.

Assim como no primeiro tempo, o Bahia apresentou grande volume ofensivo e parecia cada vez mais perto do segundo gol. Biel mandou chute venenoso e o goleiro Jean fez uma defesa milagrosa. O troco grená veio logo na sequência.

Em novo contra-ataque, Thiaguinho saiu de cara com Marcos Felipe. Ele chutou por baixo, mas o goleiro tricolor salvou. O rebote ficou com o próprio Thiaguinho, mas com o gol vazio ele mandou por cima e perdeu uma chance incrível.

A partida no Valfredão terminou em um ritmo frenético, com lances perigosos para os dois lados. Mas tanto Jacuipense quanto Bahia ficaram no quase e e o 1x1 no primeiro jogo deixa a decisão do estadual aberta para o segundo jogo, na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 1x1 Bahia - Campeonato Baiano (final - ida)

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar (Eric); Fábio Bahia, Vinícius Amaral (Fábio Matos) e Eudair (Flávio); Welder (William), Jeam e Thiaguinho (Robinho). Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, Gabriel Xavier e Marcos Victor; Jacaré, Rezende (Diego Rosa), Acevedo (Mugni), Cauly e Matheus Bahia (Chávez); Biel (Kayky) e Everaldo (Ricardo Goulart). Técnico: Renato Paiva.

Estádio: Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe

Gols: Welder, aos 25 minutos do 1º tempo; Everaldo, aos 10 do 2º tempo

Cartão Amarelo: Vinícius Amaral (Jacuipense); André, Matheus Bahia (Bahia)

Público: 3.435 pagantes

Renda: R$ 173.080,00

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco Oliveira.

VAR: Rodrigo Nunes Sá (Rio de Janeiro)