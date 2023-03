Jacuipense e Bahia se enfrentam em duelo baiano pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil terá um confronto entre dois times baianos pela primeira vez na história. Jacuipense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1º) pela primeira fase, no estádio de Pituaçu, às 21h30. O mando de campo é do time de Riachão do Jacuípe, que optou por jogar na capital baiana.

Por isso, apesar de ser visitante, o Bahia se sentirá em casa. Contará com o apoio da torcida e, devido ao regulamento, tem a vantagem do empate para avançar no torneio. O que deixa os tricolores em alerta, no entanto, é o momento vivido pelo clube.

O Bahia vem de uma sequência de três derrotas por goleada, entre Copa do Nordeste e Campeonato Baiano (no estadual coube ao time sub-20 a derrota por 4x0 para o Itabuna) e enxerga na Copa do Brasil a chance de uma retomada. O técnico Renato Paiva ganhou preciosos dias de preparação desde o retumbante 6x0 sofrido diante do Sport.

O treinador aproveitou o tempo para tentar evoluir o sistema defensivo. A principal novidade na equipe titular deve ser o retorno do volante Rezende, recuperado de lesão. Outra cara nova pode ser o recém-contratado Yago, já regularizado. O zagueiro Kanu e o lateral Chávez seguem fora.

Jacuipense finalizou preparação em Pituaçu; na foto, Eudair é marcado por Caíque Sá e Flávio

(Foto: Divulgação)

Do outro lado, o Jacuipense quer aproveitar a fase de instabilidade do adversário para surpreender e conquistar a classificação. O time vem de vitória sobre a Juazeirense, o que garantiu a passagem para a semifinal do estadual em segundo lugar, e o técnico Jonilson Veloso promete atacar.

“Estamos felizes com o atual momento, mas sabemos da responsabilidade do confronto na Copa do Brasil e estamos concentrados para isso. O torcedor pode ter certeza que a Jacuipense será uma equipe ofensiva, como vem sendo no Baiano. No ano só não marcamos (gol) em duas partidas e somos um dos melhores ataques da competição”, disse.

Um dos jogos em que o ataque do Jacupa passou em branco foi justamente contra o Bahia, na derrota por 1x0, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada do Baianão. Curiosamente, essa foi uma das duas partidas em que o tricolor não sofreu gol em 2023. A outra foi o Ba-Vi. E o outro jogo em que o Jacuipense não fez gol foi diante do Vitória, também por 1x0, pela pré-Copa do Nordeste.

Histórico

O confronto é inédito na Copa do Brasil, mas esta não será a primeira vez que Bahia e Jacuipense se cruzam em um mata-mata. Pelo Campeonato Baiano, as equipes duelaram duas vezes em confrontos eliminatórios, com uma classificação para cada lado.

A primeira vez aconteceu em 1991. Era a semifinal do terceiro turno, e o Jacupa bateu o Esquadrão por 3x1 no jogo de ida, no Valfredão, e segurou o empate por 2x2 na Fonte Nova. O time do interior tinha o centroavante Dão, que a partir do ano seguinte faria sucesso no Vitória.

Apesar do resultado, o Bahia conquistou o estadual daquele ano, vencendo o Fluminense de Feira na final.

Em 2020, Bahia e Jacuipense voltaram a se enfrentar na semifinal do Baianão. Dessa vez o tricolor avançou. Venceu o jogo de ida por 2x0, em Riachão, e ficou no empate por 2x2 em Pituaçu. Na final, o Bahia venceu o Atlético de Alagoinhas nos pênaltis.

Hoje, quem classificar enfrentará Camboriú (SC) ou Manaus (AM) na segunda fase.

Prováveis escalações:

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Eric; Fábio Bahia, Vinícius Amaral e Eudair, Welder, Jeam e Thiaguinho. Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.