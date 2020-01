Jacuipense é derrotado na estreia na Copinha

Último clube baiano a estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Jacuipense não fez valer seu bom desempenho recente e acabou derrotado pelo Itapirense, em Itapira, por 3x1. A equipe baiana volta a atuar na quinta-feira (9), contra o Vasco da Gama, às 19h15. O cruzmaltino bateu o Carajás-PA por 5x1 no outro jogo do Grupo 19.

O jogo começou equilibrado, mas a a equipe da casa fez dois gols em menos de cinco minutos, aos 31 e 35 minutos, deixando o Leão do Sisal em maus lençóis. Primeiro, Fernandes dividiu com o goleiro e consgeuiu fazer 1x0. Felipe, de voleio, ampliou.

No segundo tempo, o Jacuipense conseguiu diminuir com Ítalo logo aos 3 minutos, mas não conseguiu impor seu ritmo e acabou levando o terceiro, com Andrei, aos 36.