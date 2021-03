Jacuipense e Juazeirense empatam em jogo atrasado do Baianão

Jacuipense e Juazeirense fizeram a única partida do Campeonato Baiano neste domingo (28) e empataram por 1x1 no Barradão. O jogo concluiu a 3ª rodada do estadual.

O Cancão de Fogo abriu o placar com Kesley, e o Jacuipense igualou com o atacante Adriano Michael Jackson, ex-Bahia. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo.

Com o resultado, o time de Juazeiro assumiu a liderança da competição, com 13 pontos, um a mais que o Atlético de Alagoinhas. Já o Leão do Sisal continua sem vencer e está na vice-lanterna, agora com quatro pontos.