Jacuipense e Juazeirense entram em campo pelas quartas da Série D

Terra à vista, marujos! Depois de navegar em mares pouco tranquilos, a tripulação da caravela baiana tem dois representantes na Série D do Campeonato Brasileiro. Jacuipense e Juazeirense estão juntos no que pode ser o último desafio antes de um sonhado acesso para a terceirona. Na última divisão do futebol brasileiro, as quartas de final têm sabor de decisão porque todos os classificados já garantem acesso para a Série C do ano seguinte. E quem veleja em oceanos tão profundos sabe que a subida tem sabor de título.

Durante a aventura, os dois marujos sobreviventes avistaram de longe dois conterrâneos ficando pelo caminho. Logo na primeira fase, o Bahia de Feira ficou pelo caminho por conta de um infortúnio: escalou irregularmente o volante Edimar, foi punido com a perda de três pontos e acabou sendo ultrapassado pelo América-PE. Foi o único dos três baianos a não avançar para o mata-mata. O Flu de Feira passou, mas caiu nas oitavas após perder os dois jogos para o Itabaiana.

Brusque-SC e Floresta-CE são os adversários, respectivamente, de Juazeirense e Jacuipense, nas quartas de final. O Cancão de Fogo joga a partida de ida nesta segunda-feira (15), às 15h, dentro do Adauto Moraes, em pleno dia aniversário de 141 anos de sua terra natal, Juazeiro. Apesar de ser o segundo time mais jovem entre as oito caravelas que ainda navegam na Série D, a Juazeirense é a única sobrevivente que já conquistou um acesso no campeonato - feito conquistado há dois anos.

No comando do time há apenas uma partida, o técnico Maurílio Silva se diz confiante para buscar o acesso. “Eu fiquei contente com o que nós fizemos [contra o Iporá]. Agora é buscar mais tranquilidade, a ansiedade com a possibilidade de subir é natural”, avaliou o novo comandante.

Aproveitando o clima festivo na cidade, a direção da Juazeirense fez promoção para lotar o Adauto Moraes e prometeu gratuidade para os primeiros 2,5 mil torcedores que entrarem no estádio onde o Cancão está invicto até aqui. Nos cinco jogos, soma um empate e quatro vitórias. Além disso, sofreu apenas um gol por lá fazendo com que não se torne exagero chamar sua casa de 12º jogador.

O jogo entre Juazeirense e Brusque marca um confronto entre as equipes de melhor e pior campanha entre os oito sobreviventes. Com 23 pontos no geral, o Brusque é a melhor equipe do torneio. O Cancão de Fogo, por sua vez, tem 16 pontos no geral.

JACUPA DESFALCADA

Camisa 10 e faixa. Danilo Rios é um dos pilares do time da Jacuipense comandado por Jonilson Veloso. O jogador vai cumprir suspensão hoje, às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, decorrente do terceiro cartão amarelo que levou contra o América de Natal nas oitavas.

O Jacuipense é um dos destaques da competição, ocupando o terceiro lugar na classificação geral do torneio com um pontinho a menos que os líderes Brusque e Manaus, ambos com 23. Até por isso, o Jacupa tem a vantagem de decidir o duelo contra o Floresta dentro de seus domínios, o estádio Eliel Martins.

A Bahia é o único estado que pode colocar subir dois times nesta edição da Série D. Se o certame pode ser comparado a uma grande navegação e os dois times baianos confirmarem o acesso, seria uma demonstração de força do estado que tem o maior litoral do Brasil, com mais de mil quilômetros de orla.

É bem verdade que Riachão e Juazeiro não fazem parte dessa contagem litorânea. As duas são cortadas pelos rios Jacuípe e São Francisco, respectivamente. De toda sorte, seus representantes mostram bravura velejando até esse ponto.