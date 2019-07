Jacuipense e Juazeirense vão jogar em data inusitada na Série D

A CBF divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, etapa que, na prática, é a mais importante da competição porque define os quatro clubes que conseguirão o acesso à Série C em 2020. A disputa começará no sábado (13), às 16h, com Ituano x Itabaiana, em Itu, no interior paulista.

Caxias e Manaus se enfrentam no único jogo de domingo (14), também às 16h, em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Já os dois times baianos só jogarão segunda-feira (15). A Juazeirense entrará em campo às 15h contra o Brusque-SC, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro. E o Jacuipense enfrenta o Floresta-CE às 16h, no Presidente Vargas, em Fortaleza.

Os jogos de volta serão disputados no final de semana seguinte. Nesse caso, Juazeirense e Jacuipense jogarão no domingo (21), enquanto os outros dois confrontos acontecerão no sábado (20).

Os mandos de campo foram definidos em função da melhor campanha geral. Quem somou mais pontos nas fases anteriores faz o segundo jogo em casa. Não há vantagem por gol marcado como visitante.



Confira a tabela das quartas de final:



JOGOS DE IDA:



Ituano-SP x Itabaiana-SE

Sábado (13), 16h



Caxias-RS x Manaus

Domingo (14), 16h



Juazeirense x Brusque-SC

Segunda-feira (15), 15h

Floresta-CE x Jacuipense-BA

Segunda-feira (15), 16h





JOGOS DE VOLTA:



Manaus x Caxias-RS

Sábado (20), 16h



Itabaiana-SE x Ituano-SP

Sábado (20), 20h



Jacuipense x Floresta-CE

Domingo (21), 15h



Brusque-SC x Juazeirense

Domingo (21), 16h