Jacuipense empata com Botafogo-PB pela Série C, em Pituaçu

O Jacuipense empatou com o Botafogo-PB por 1x1, em Pituaçu, na noite desta sexta-feira (28), em partida que abriu a 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time visitante abriu o placar aos 8 minutos do 1º tempo em chute de Ramon e o Jacupa empatou com Rafael Bastos cobrando falta já aos 35 da etapa final. A rodada terá sequência no sábado e no domingo.

A equipe baiana está em 4º lugar no Grupo A e soma quatro pontos após três partidas - uma foi adiada, contra o Imperatriz, por causa dos casos de covid-19 no adversário. O próximo compromisso do Jacuipense é só no dia 9 de setembro, contra o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém.