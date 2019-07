Jacuipense empata em 2x2 com o Floresta e decide em casa

O Jacuipense conseguiu um bom resultado na partida de ida das quartas de final da Série D, nesta segunda-feira (15), no estádio Presidentente Vargas, em Fortaleza. O Leão do Sisal saiu na frente do Floresta, tomou a virada, mas conseguiu o empate no finalzinho da partida. Com o 2x2, quem vencer o jogo de volta, no próximo domingo (21), em Riachão do Jacuípe, avança às semifinais e se classifica para a Série C em 2020.

O jogo foi bastante movimentado em Fortaleza, principalmente no segudno tempo. O Leão do Sisal abriu o placar com Thiago, aos 41 minutos do 1º tempo, em cobrança de pênalti. Na etapa final, o Floresta pressionou bastante, chegando a ter dois gols anulados. O empate veio aos 28 minutos, com Alisson completando escanetio de cabeça.

O time baiano parecia sentir o cansaço e acabou levando a virada oito minutos depois, com Renezinho, em bela jogada individual. Aos 41 do 2º tempo, quando já parecia sem forças, Daniel recebeu cruzamento de Paulinho, a zaga vacilou, e o atacante do Leão do Sisal cabeceou bem, no canto, sem chances para o goleiro..