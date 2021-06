Jacuipense empata em casa e segue sem vencer na Série C

O Jacuipense segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Na sua primeira partida em casa, no estádio de Pituaçu, o Leão do Sisal empatou em 1x1 com o Tombense-MG pela 2ª rodada da competição.

A equipe baiana até saiu na frente do placar cedo: logo aos sete minutos de jogo, Renato Henrique marcou de cabeça com falha do goleiro Felipe Garcia. O Leão do Sisal ainda teve chances de aumentar o placar na etapa inicial.

O Tombense empatou no começo da etapa final, quando o árbitro apitou pênalti polêmico em Rubens. Toda a equipe do Jacuipense reclamou muito da marcação, mas a penalidade manteve-se e Rubens fez 1x1.

Com isso, o Jacuipense tem apenas um ponto conquistado e aparece na 9ª posição do Grupo A da Série C, dentro da zona de rebaixamento. Na estreia, perdeu para o Floresta por 2x0.

Na próxima rodada, a terceira, o Jacuipense recebe o Paysandu em Pituaçu no sábado (12), às 19h.