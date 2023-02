Jacuipense escolhe estádio em Salvador para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil

O jogo Jacuipense x Bahia, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, será disputado em Salvador, apesar de o mandante ser o time do interior. O Jacuipense escolheu Pituaçu para sediar a partida eliminatória, ao invés da Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

O confronto será no dia 1º de março, uma quarta-feira, às 21h30. Pelo regulamento da competição, na primeira fase, o clube pior posicionado no ranking nacional joga em casa, enquanto o visitante tem a vantagem do empate para classificar. Não há jogo de volta.

Também de acordo com o regulamento, a renda líquida da partida será dividida em 60% para o Jacuipense e 40% para o Bahia.