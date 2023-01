Jacuipense goleia Altos e vai enfrentar o Vitória na pré-Copa do Nordeste

O Jacuipense fez um roteiro diferente do Vitória e classificou sem sofrimento, com goleada de 4x1 sobre o Altos na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, na noite desta quinta-feira (5).

Com isso, o Jacuipense será o adversário do Leão na segunda e última etapa preliminar da Copa do Nordeste. O confronto entre as equipes baianas será domingo (8), às 16h, no Barradão. Quem vencer jogará a fase de grupos da competição.

O Jacupa precisou de cinco minutos para fazer o primeiro gol, com Welder, de pênalti. O Altos empatou com Yan Philippe, aos 18, mas o Jacuipense se colocou na frente logo aos 20, com o volante Flávio.

A equipe da casa, treinada por Jonilson Veloso, deslanchou no segundo tempo, com um gol de Jeam e outro de Welder fechando a conta.