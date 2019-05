Jacuipense goleia e se classifica para 2ª fase da Série D

O Jacuipense já está classificada para a segunda fase da Série D. Com a melhor campanha da divisão, o Leão do Sisal está garantido como líder do Grupo A7 ou como um dos 15 melhores segundos colocados.



O resultado foi alcançado graças à goleada por 4x1 sobre o Vitória das Tabocas, ontem, na Arena Pernambuco. O Jacuipense chegou aos 12 pontos, com 100% de aproveitamento e saldo de oito gols.



A goleada começou a ser construída aos 15 minutos do primeiro tempo com Jil Bahia. Nove minutos depois, Caíque ampliou. Na segunda etapa, Danilo Rios fez 3x0 logo aos 5 minutos e Marcelo Nicácio marcou o dele três minutos depois. Diego Vítor, aos 42, descontou. O Jacuipense volta a campo no domingo (2/6), às 16h, em Riachão do Jacuípe, contra o ASA de Arapiraca.

Flu de Feira

Na noite de sábado (25), o Fluminense de Feira foi até Alagoas e venceu o Coruripe por 1x0, gol de Luan, aos 37 minutos do 1º tempo. Com o empate em 1x1 entre Sergipe e Salgueiro, neste domingo, em Aracaju, o Touro assumiu a liderança do Grupo A8, com os mesmos oito pontos do Sergipe, que perde no saldo de gols. Os sergipanos sãos próximos adversários do Flu, domingo (2/6), às 16h, no Joia da Princesa.