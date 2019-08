Jacuipense pega o Manaus e tenta vaga inédita na final da Série D

Já se passaram quase 27 anos desde que uma equipe baiana, sem contar a dupla Ba-Vi, chegou a uma final de campeonato brasileiro. O ano era 1992 quando o Fluminense de Feira conseguiu se juntar ao Tuna Luso na grande final da Série C daquele ano. Em tese, o Touro também teria garantida uma vaga na Série B em 1993 - o previsto inicialmente era que sete equipes conquistassem o acesso e, por conta disso, o cenário era de alegria e completamente positivo ao time de Feira de Santana, que chegou à final com o melhor ataque e a maior goleada aplicada no certame.

No final das contas, uma ‘virada de mesa’ atrapalhou tudo. O Flu foi derrotado na final e a Confederação Brasileira de Futebol decidiu de última hora que apenas o Tuna Luso subiria de divisão. Isso tudo porque a entidade máxima do futebol brasileiro simplesmente cancelou a Série B de 1993 por interesses políticos. Foi um dos vários “tapetões” da história do futebol brasileiro. De lá pra cá, nenhuma outra equipe do interior baiano chegou tão longe nacionalmente. Neste sábado (3), o Jacuipense pode mudar essa história.

O Leão do Sisal enfrenta o Manaus às 18h no jogo decisivo das semis da Série D. Qualquer vitória do time grená significa uma vaga na final do campeonato. O Jacupa está garantido na próxima edição da Série C por ser um dos quatro finalistas e, de fato, o acesso é o objetivo mais cobiçado. Contudo, por ainda estar vivo na competição, o time de Jonilson Veloso segue sonhando com voos ainda mais ambiciosos.

Dentro da Arena Amazônia, o treinador do Jacuipense tem alguns problemas para resolver. São três desfalques confirmados: os meias Danilo Rios e Vitor estão fora por lesão. Já o volante Daniel foi punido Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela cotovelada que deu em Raimundinho, jogador do Central-PE, e pegou quatro jogos de suspensão.

Com isso, o provável time titular é composto por Jordan, Paulinho Teles, Matheus, Railon e Caique; Uelliton, Thiago, Borges (Popó) e Eudair; Jhulliam e Marcelo Nicacio.

O Jacuipense precisa de qualquer vitória para se tornar o segundo time do interior baiano a jogar uma final de Brasileiro. O primeiro jogo, no Eliel Martins, acabou empatado em 1x1 e por isso um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Não há critério de gol fora de casa.



