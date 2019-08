Jacuipense perde para o Manaus e é eliminado da Série D

Depois de empatar em 1x1 com o Manaus no jogo de ida, em Riachão do Jacuípe, o Jacuipense encarou o rival na Arena Amazônia, em Manaus, por uma vaga inédita na final da Série D. Apesar da vaga garantida na Série C de 2020 e de lutar muito, o time baiano acabou derrotado por 1x0 na noite deste sábado (3) e se despediu da competição.

O primeiro tempo foi bastante disputado. Os primeiros 25 minutos não foram bons, com poucas oportunidades para as duas equipes. Aos 28, um susto para o Jacupa. Rossini fez cruzamento na área, Hamilton tocou para Dolem, livre de marcação, desperdiçar a oportunidade.

A equipe do técnico Jonilson Veloso sofreu uma baixa pouco antes da chuveirada no intervalo. Aos 34, Nilson fez falta em Rossini e recebeu o cartão amarelo. Dois minutos depois, nova falta e o jogador do Jacuipense foi expulso.

Com um a menos, o time do interior baiano precisou suportar a pressão na volta do intervalo. Só que não demorou muito para os donos da casa chegarem ao primeiro gol. Aos 21 minutos, Rossini tentou o cruzamento e a bola bateu no braço de Thiago Lima. Pênalti marcado e bem convertido pelo atacante Hamilton, que chegou ao oitavo gol na Série D.

O treinador Jonilson Veloso ainda promoveu as entradas de Popó, Eudair e Júnior Bala, mas o Jacupa não conseguiu reagir e o Manaus confirmou a vaga na final do campeonato.

O outro finalista sairá do jogo entre Brusque e Ituano, neste domingo (4), às 16h, em Santa Catarina. No primeiro duelo entre as equipes, os paulistas ganharam por 2x0.