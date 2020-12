Jacuipense se despede da Série C com derrota e termina em 6º

O Jacuipense encerrou sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (5), com derrota de 1x0 para o Vila Nova, no estádio Olímpico, em Goiânia. O resultado deixou o time baiano em 6º lugar no grupo A, com 24 pontos, fora do quadrangular final.

O estreante Maurinho fez o único gol da partida, que serviu apenas para definir em que grupo o Vila Nova ficaria na fase seguinte. O time da casa já entrou em campo classificado, ao contrário da equipe baiana, que não tinha mais chance de classificação.

Com a zona de classificação definida previamente, a emoção da última rodada ficou para o clássico paraibano que definiria um dos rebaixados. Com o empate de 1x1 no Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo-PB não só escapou, como derrubou o Treze para a Série D. O outro time rebaixado na chave foi o maranhense Imperatriz.

O quarteto que avançou pelo grupo A tem o líder Santa Cruz, os paraenses Remo e Paysandu, em 2º e 4º respectivamente, e o Vila Nova, que ficou em 3º. Na próxima fase, Santa e Vila ficarão na mesma chave, junto com outros dois times do grupo B, cuja definição sairá na noite deste sábado (Londrina, Ypiranga-RS, Brusque, Ituano e Tombense disputam as quatro vagas). Remo e Paysandu farão clássico na etapa seguinte, no outro grupo, que também terá mais dois times a definir.